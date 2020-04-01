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Сезон в НБА могут доиграть в Лас-Вегасе

Баскетбол
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Новый сценарий концовки сезона 2019-2020.

Сезон в НБА могут доиграть в Лас-Вегасе
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Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что в НБА обсуждают вариант с проведением концовки сезона в Лас-Вегасе с соблюдением всех правил карантина. В качестве площадок лига хочет использовать залы казино.

Также Войнаровски отметил, что в НБА склоняются к тому, что болельщики не вернутся на трибуны до конца текущего сезона.

Сезон в НБА был прерван в середине марта после обнаружения COVID-19 у центрового Юты Руди Гобера. Позже жертвами пандемии стали еще несколько игроков, включая и одноклубника Святослава Михайлюка в Детройте Кристиана Вуда.

Ожидается, что сезон в НБА возобновиться не ранее июня.

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В статье: НБА коронавирус
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