Баскетболисты Милана выделили крупную сумму на борьбу с коронавирусом

Как сообщает Eurohoops, игроки Милана и главный тренер команды пожертвовали 1 миллион евро в поддержку больниц Ломбардии, которая стала эпицентром пандемии коронавируса в Италии. Также на деньги Милана будет организовано производство одноразовых халатов.

Владелец Милана Джорджо Армани также не остался в стороне от общей проблемы – он передал на борьбу с коронавирусом 1,25 миллиона евро.

Чемпионат Италии по баскетболу прерван из-за пандемии COVID-19. Также приостановлены и европейские клубные турниры, включая Евролигу.

Ранее UA-Футбол сообщал, что первая ракетка мира пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом.