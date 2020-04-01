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Баскетболисты Милана выделили крупную сумму на борьбу с коронавирусом

Баскетбол
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Спортсмены решили поддержать свою страну в трудное время.

Баскетболисты Милана выделили крупную сумму на борьбу с коронавирусом
Новина українською

Как сообщает Eurohoops, игроки Милана и главный тренер команды пожертвовали 1 миллион евро в поддержку больниц Ломбардии, которая стала эпицентром пандемии коронавируса в Италии. Также на деньги Милана будет организовано производство одноразовых халатов.

Владелец Милана Джорджо Армани также не остался в стороне от общей проблемы – он передал на борьбу с коронавирусом 1,25 миллиона евро.

Чемпионат Италии по баскетболу прерван из-за пандемии COVID-19. Также приостановлены и европейские клубные турниры, включая Евролигу.

Ранее UA-Футбол сообщал, что первая ракетка мира пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом.

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В статье: коронавирус БК Милан
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