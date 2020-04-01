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Чемпионат Хорватии по баскетболу завершён

Баскетбол
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Победитель не был объявлен

Чемпионат Хорватии по баскетболу завершён
Новина українською

Федерация баскетбола Хорватии объявила о завершении всех соревнований в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишет пресс-служба федерации.

Чемпионы лиг по итогам сезона не будут определены, а состав участников в следующем сезоне не изменится — команды не получат повышения или понижения в классе.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ в марте. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 42 тыс. человек.

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В статье: Федерация баскетбола Хорватии
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