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Годовалый сын Стефена Карри качает пресс и отжимается от пола. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Мальчишка показал мастер-класс

Годовалый сын Стефена Карри качает пресс и отжимается от пола. ВИДЕО
Новина українською

Разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри опубликовал видео, на котором его годовалый сын Кэнон делает различные физические упражнения. Этим видео баскетболист поднял настроение своим подписчикам.

Напомним, что НБА приостановила сезон на неопределенный срок из-за коронавируса.

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В статье: Стефен Карри Голден Стэйт
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