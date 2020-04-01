Баскетбол
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Годовалый сын Стефена Карри качает пресс и отжимается от пола. ВИДЕО
Мальчишка показал мастер-класс
Разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри опубликовал видео, на котором его годовалый сын Кэнон делает различные физические упражнения. Этим видео баскетболист поднял настроение своим подписчикам.
Напомним, что НБА приостановила сезон на неопределенный срок из-за коронавируса.
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