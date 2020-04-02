Медведенко: Даллас предлагал контракт на 16 миллионов

Медведенко в главной баскетбольной лиге мира провел 7 сезонов. Украинец дважды становился чемпионом НБА в Лейкерс Коби Брайанта и Шакила О’Нила, а его общий заработок в лиге составляет чуть больше 10 миллионов долларов.

"В спортивном плане ключевая ошибка была одна - мне еще в 2004 году нужно было идти из Лейкерс. Передо мной стоял выбор – или попробовать заиграть в лучшей команде мира, или перейти в другой клуб, выступая бок о бок с игроками более низкого уровня. Я отдал предпочтение первому.

Хотя Даллас проявил безумную заинтересованность во мне – предлагали четырехлетний контракт. 4 миллиона за сезон. И играл бы я там, видимо, регулярно. Менеджер настойчиво рекомендовал сменить команду. Но я хотел доказать, что могу играть в лучшей, в то время, команде мира. И продолжал цепляться за Лейкерс", - отметил Медведенко.

Зацепиться за Лейкерс украинцу так и не удалось. После сезона 2003-2004 Медведенко за два года провел всего 45 матчей, после чего в статусе свободного агента перебрался в Атланту.