В США посмертно опубликована книга Брайанта

Вдова Коби Брайанта Ванесса сообщила о публикации последней главы цикла The Wizenard Series: Season One, в которой Брайант рассказывает о не самой успешной баскетбольной команде West Bottom Badgers.

В начале книги Брайант обращается к читателям:

"Молодым спортсменам, которые обязаны настойчиво работать. Процесс того стоит".

Коби Брайант трагически погиб 26 января после падения вертолета. На борту воздушного судна помимо пятикратного чемпиона НБА с Лейкерс также находились его 13-летняя дочь и еще семь человек.