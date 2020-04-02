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В США посмертно опубликована книга Брайанта

Баскетбол
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Легенда мирового баскетбола не увидит свое творение.

В США посмертно опубликована книга Брайанта
Новина українською

Вдова Коби Брайанта Ванесса сообщила о публикации последней главы цикла The Wizenard Series: Season One, в которой Брайант рассказывает о не самой успешной баскетбольной команде West Bottom Badgers.

В начале книги Брайант обращается к читателям:

"Молодым спортсменам, которые обязаны настойчиво работать. Процесс того стоит".

Коби Брайант трагически погиб 26 января после падения вертолета. На борту воздушного судна помимо пятикратного чемпиона НБА с Лейкерс также находились его 13-летняя дочь и еще семь человек.

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В статье: Коби Брайант НБА
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