Баскетбол
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В США посмертно опубликована книга Брайанта
Легенда мирового баскетбола не увидит свое творение.
Вдова Коби Брайанта Ванесса сообщила о публикации последней главы цикла The Wizenard Series: Season One, в которой Брайант рассказывает о не самой успешной баскетбольной команде West Bottom Badgers.
В начале книги Брайант обращается к читателям:
"Молодым спортсменам, которые обязаны настойчиво работать. Процесс того стоит".
Коби Брайант трагически погиб 26 января после падения вертолета. На борту воздушного судна помимо пятикратного чемпиона НБА с Лейкерс также находились его 13-летняя дочь и еще семь человек.
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