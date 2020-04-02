Бывший глава комиссии ВАДА получил пост в Международной федерации баскетбола

Юрист Ричард Макларен, который возглавлял независимую комиссию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по допинговым расследованиям, назначен сотрудником по борьбе с негативными явлениями в Международной федерации баскетбола (ФИБА), сообщает Reuters.

"Я рад начать работу с ФИБА. Хочу отметить приверженность руководства этой организации делу обеспечения целостности спорта. Уверен, что это новое сотрудничество поможет ФИБА справиться с любой этической проблемой, которая может возникнуть, чтобы зрители, игроки и тренеры продолжали сохранять максимальное доверие к игре", — рассказал Макларен.