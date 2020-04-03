Игрок Филадельфии выделил 500 тысяч на помощь пострадавшим от коронавируса

Центровой Филадельфии пожертвовал 500 тысяч долларов на помощь пострадавшим от COVID-19, сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания.

Средства Хорфорд решил передать в пользу своей родной страны Доминиканской Республики, а также нескольким регионам США, с которыми связан его путь в НБА. Речь идет о Бостоне, Атланте и Филадельфии.

Сезон в НБА был приостановлен в середине марта после обнаружения коронавируса у центрового Юты Руди Гобера.

Лига рассчитывает возобновить чемпионат летом. Рассматривается вариант с проведением концовки сезона в Лас-Вегасе.

Ранее UA-Футбол сообщал, что форвард сборной Украины вылечился от коронавируса.