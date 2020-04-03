Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок Филадельфии выделил 500 тысяч на помощь пострадавшим от коронавируса
Эл Хорфорд выступил против пандемии.
Центровой Филадельфии пожертвовал 500 тысяч долларов на помощь пострадавшим от COVID-19, сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания.
Средства Хорфорд решил передать в пользу своей родной страны Доминиканской Республики, а также нескольким регионам США, с которыми связан его путь в НБА. Речь идет о Бостоне, Атланте и Филадельфии.
Сезон в НБА был приостановлен в середине марта после обнаружения коронавируса у центрового Юты Руди Гобера.
Лига рассчитывает возобновить чемпионат летом. Рассматривается вариант с проведением концовки сезона в Лас-Вегасе.
Ранее UA-Футбол сообщал, что форвард сборной Украины вылечился от коронавируса.