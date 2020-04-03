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Ягупова может стать лучшим игроком сезона в Евролиге

Баскетбол
(1 голосов)

Украинка близка к статусному званию.

Ягупова может стать лучшим игроком сезона в Евролиге
Новина українською

Женская Евролига опубликовала предварительные результаты голосования за индивидуальные награды.

В борьбе за звание MVP сезона лидирует капитан сборной Украины и лучший снайпер Фенербахче Алина Ягупова. За 28-летнюю украинка свои голоса отдали 2536 болельщиков.

Ягупова в сезоне 2019-2020 возглавляет рейтинг самых результативных игроков Евролиги. Алина отыграла 13 матчей, набирая в среднем за игру по 21,3 очка с 50-процентной реализацией бросков с игры.

Поддержать Алину Ягупову в голосовании за звание самого ценного игрока Евролиги можно по следующей ссылке.

Голосование ФИБА продлится до 12 апреля.

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В статье: баскетбольная Евролига Алина Ягупова
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