Однажды американец набрал 13 очков за 35 секунд. ВИДЕО

Трэйси Макгрэди, член Зала славы и двукратный самый результативный игрок НБА, в декабре 2004 года провел матч, о котором говорят до сих пор. Ему практически в одиночку удалось сломить Сан-Антонио с легендарными Грегом Поповичем, Тимом Данканом, Ману Жинобили и Тони Паркером.

За 35 секунд до конца решающей четверти Сперс вели с более чем комфортным 8-очковым отрывом. А дальше за дело взялся Макгрэди – лидер Хьюстона забил три подряд сложнейших трехочковых (один с фолом), затем за 8 секунд до конца матча при счете 78:80 выбил мяч из рук у Девина Брауна и завершил свой феноменальный камбэк победной «трешкой».

Всего в том памятном матче Трэйси Макгрэди отыграл чуть больше 43 минут и набрал 33 очка.