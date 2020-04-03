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Однажды американец набрал 13 очков за 35 секунд. ВИДЕО

Баскетбол
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Один из самых эпичных моментов в истории НБА.

Однажды американец набрал 13 очков за 35 секунд. ВИДЕО
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Трэйси Макгрэди, член Зала славы и двукратный самый результативный игрок НБА, в декабре 2004 года провел матч, о котором говорят до сих пор. Ему практически в одиночку удалось сломить Сан-Антонио с легендарными Грегом Поповичем, Тимом Данканом, Ману Жинобили и Тони Паркером.

За 35 секунд до конца решающей четверти Сперс вели с более чем комфортным 8-очковым отрывом. А дальше за дело взялся Макгрэди – лидер Хьюстона забил три подряд сложнейших трехочковых (один с фолом), затем за 8 секунд до конца матча при счете 78:80 выбил мяч из рук у Девина Брауна и завершил свой феноменальный камбэк победной «трешкой».

Всего в том памятном матче Трэйси Макгрэди отыграл чуть больше 43 минут и набрал 33 очка.

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В статье: НБА Хьюстон Рокетс
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