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Автор быстрейшего трипл-дабла в истории НБА – пухляш из Сербии. ВИДЕО
Никола Йокич нашел способ, как увековечить свое имя в истории.
15 февраля 2018 года в матче с Милуоки сербскому центровому Денвера понадобилось лишь 14 минут и 33 секунды, чтобы добавить в свое резюме очередной трипл-дабл.
Йокич на 2,5 минуты превзошел результат предыдущего рекордсмена Джима Такера, которому в 1955 году удалось собрать трипл-дабл за 17 минут.
Наггетс обыграли команду Янниса Адетокумбо со счетом 134:123, а Йокич за 34 минуты набрал 30 очков, собрал 15 подборов и отдал 17 результативных передач.
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