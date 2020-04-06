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Автор быстрейшего трипл-дабла в истории НБА – пухляш из Сербии. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Никола Йокич нашел способ, как увековечить свое имя в истории.

Автор быстрейшего трипл-дабла в истории НБА – пухляш из Сербии. ВИДЕО
Новина українською

15 февраля 2018 года в матче с Милуоки сербскому центровому Денвера понадобилось лишь 14 минут и 33 секунды, чтобы добавить в свое резюме очередной трипл-дабл.

Йокич на 2,5 минуты превзошел результат предыдущего рекордсмена Джима Такера, которому в 1955 году удалось собрать трипл-дабл за 17 минут.

Наггетс обыграли команду Янниса Адетокумбо со счетом 134:123, а Йокич за 34 минуты набрал 30 очков, собрал 15 подборов и отдал 17 результативных передач.

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В статье: НБА Денвер Наггетс
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