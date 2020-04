Игрок Лейкерс устроил показ мод

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Кайл Кузма во время пандемии коронавируса устроил у себя дома импровизированный показ мод. Баскетболист выступил в качестве модели.

Средние показатели Кузмы в сезоне-2019/2020 — 13,0 очка и 4,2 подбора за игру. "Лейкерс" возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, имея соотношение побед и поражений 38-11, а "Нью-Йорк" (15-36) занимает 13-е место на "Востоке".

