Бобров рассказал, во сколько ему обошлось лечение от коронавируса

"Сейчас чувствую себя отлично, доволен, что наконец вернулся домой. Я 12 дней был в больнице, в закрытом помещении и постоянно должен был находиться в палате. Чуть не сошел с ума. Перечитал несколько книг, пересмотрел сериалы.

Я приехал из Испании, где также был на карантине. Вместе с девушкой обязательно ходили в масках, потом, возвращаясь домой, обрабатывали все антисептиками. На улицах в Испании было очень мало людей.

Что мне понравилось там, так это то, что в определенное время люди выходили на балконы и аплодировали врачам, которые рискуют каждый день. Не только врачам, но и полиции и всем, кто участвует в борьбе с коронавируса.

Что касается симптомов, то у меня три дня была температура, обоняние и вкус я не терял, был небольшой сухой кашель, потому что я заболел пневмонией. В целом чувствовал себя хорошо, но первые четыре дня было тяжеловато из-за антибиотиков и температуры.

За палату и все время, которое я там провел, я ничего не платил. Я сам покупал антибиотики и некоторые другие препараты. Всего на лечение потратил 3500 гривен", - рассказал Вячеслав Бобров в интервью официальному сайту Федерации баскетбола Украины.