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Майкл Джордан – автор самого результативного перформанса в плей-офф НБА. ВИДЕО

Баскетбол
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В апреле 1986 года легенда Чикаго набрал 63 очка в матче первого раунда против Бостона. Этот результат до сих пор никем не превзойден.

Майкл Джордан – автор самого результативного перформанса в плей-офф НБА. ВИДЕО
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В статье: НБА Майкл Джордан
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