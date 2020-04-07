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Майкл Джордан – автор самого результативного перформанса в плей-офф НБА. ВИДЕО
В апреле 1986 года легенда Чикаго набрал 63 очка в матче первого раунда против Бостона. Этот результат до сих пор никем не превзойден.
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