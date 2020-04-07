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Судьба сезона в НБА будет решена не ранее мая

Баскетбол
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Заявление Адама Сильвера.

Судьба сезона в НБА будет решена не ранее мая
Новина українською

Сезон в НБА был приостановлен в середине марта после обнаружения коронавируса у центрового Юты Руди Гобера. Позже случаи COVID-19 подтвердились в Детройте, Лейкерс и Бруклине.

"В эпидемии есть слишком много разных факторов, что не позволяет сейчас составлять потенциальный план возобновления чемпионата. По сути, я сказал своим близким на прошлой неделе, что просто нужно признать невозможность принятия каких-либо решений в апреле. Это не значит, что мы однозначно сможем что-то решить 1 мая.

Лига рассматривает множество различных сценариев по сезону, в том числе сразу начать со стадии плей-офф, когда или если чемпионат возобновится. Но с таким большим количеством неопределенности в отношении коронавируса невозможно строить какие-либо планы. Сидя здесь, сегодня я знаю меньше, чем когда лига была приостановлена в прошлом месяце", - говорит Сильвер.

Если сезон в НБА все-таки возобновится, то болельщики вряд ли смогут вернуться на трибуны до старта сезона 2020-2021. Лига рассматривает вариант с доигровкой чемпионата в Лас-Вегасе, но пока без конкретики.

Ранее UA-Футбол сообщал, что в НБА начались разговоры об отмене сезона.

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В статье: НБА коронавирус
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Источник:
Basket.com.ua
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