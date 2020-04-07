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ФИБА перенесет два чемпионата Европы

Баскетбол
(1 голосов)

Решение будет принято в ближайшие дни.

ФИБА перенесет два чемпионата Европы
Новина українською

Правление Международной федерации баскетбола (ФИБА) с сегодняшнего дня начнет обсуждать перенос мужского и женского чемпионатов Европы, сообщает Sportando. Оба турнира должны пройти в 2021 году.

Сейчас на повестке дня у ФИБА обсуждение новых дат олимпийских отборов и квалификаций на чемпионаты Европы.

Вероятный перенос Евробаскетов связан с недавним решением Международного олимпийского комитета по Олимпиаде в Токио. Игры в Японии в связи с пандемией коронавируса были отложены на лето 2021 года.

Женская сборная Украины в отборе на Евробаскет-2021 в ноябре прошлого года на выезде проиграла Бельгии (66:83) и дома обыграла Португалию (72:60).

Мужская команда под руководством Айнарса Багатскиса отборочный цикл начала с победы над Австрией (88:73) и поражения от Венгрии (60:62).

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В статье: Евробаскет-2021 ФИБА
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