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ФИБА перенесет два чемпионата Европы
Решение будет принято в ближайшие дни.
Правление Международной федерации баскетбола (ФИБА) с сегодняшнего дня начнет обсуждать перенос мужского и женского чемпионатов Европы, сообщает Sportando. Оба турнира должны пройти в 2021 году.
Сейчас на повестке дня у ФИБА обсуждение новых дат олимпийских отборов и квалификаций на чемпионаты Европы.
Вероятный перенос Евробаскетов связан с недавним решением Международного олимпийского комитета по Олимпиаде в Токио. Игры в Японии в связи с пандемией коронавируса были отложены на лето 2021 года.
Женская сборная Украины в отборе на Евробаскет-2021 в ноябре прошлого года на выезде проиграла Бельгии (66:83) и дома обыграла Португалию (72:60).
Мужская команда под руководством Айнарса Багатскиса отборочный цикл начала с победы над Австрией (88:73) и поражения от Венгрии (60:62).