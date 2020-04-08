Михайлюк: В Детройте сложно найти зал для тренировок

Без баскетбола Михайлюк остался в середине марта, когда НБА после обнаружения коронавируса у центрового Юты Руди Гобера объявила о временной приостановке сезона.

"Здесь запрещено собираться в компании более 10 человек. Две недели назад я начал тренироваться. До этого сходил с ума. Играл в видеоигры. Сейчас здесь трудно найти зал для тренировок, так как все закрыто из-за карантина. Мы договорились с одним из частных спортзалов, но он не всегда открыт. Если нет возможности тренироваться в помещении, то остается только улица.

Сейчас, все игроки Детройта находятся в интерактивном чате, мы стараемся общаться. Когда стало известно, что Вуд заразился, в его сторону не было никакой агрессии. Все его поддерживали. И мы все понимали, что у молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет шансы легче перенести болезнь гораздо больше.

Постараюсь приехать в Украину, когда закончится карантин. Но сейчас трудно прогнозировать. Посмотрим. Очень сильно скучаю по Черкассам. Мне нужно несколько недель, чтобы погулять по городу, встретиться с друзьями", - приводит слова Михайлюка официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Святослав Михайлюк в своем втором сезоне в НБА в среднем за игру набирает по 9,0 очка, 1,9 подбора и 1,9 передачи.