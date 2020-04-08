ФИБА отменила 16 летних чемпионатов Европы

Совет ФИБА-Европы в связи с пандемией коронавируса принял решение отменить все 16 молодежных чемпионатов Европы в различных возрастных категориях. Турниры должны были пройти летом этого года.

The @FIBA Europe Board has taken important decisions about upcoming events.https://t.co/siFFJYVMxI — FIBA media (@FIBA_media) April 8, 2020

В ФИБА отмечают, что все хозяева Евробаскетов-2020 в 2021 году будут иметь приоритетное право на проведение соревнований. При этом ФИБА проведет новую жеребьевку континентальных форумов.

Отметим, что Украина представлена в элитном дивизионе Евробаскета только в мужчин в категории U-20. Все остальные команды выступают в дивизионах B.

Ожидается, что в ближайшее время ФИБА официально подтвердит перенос мужского и женского чемпионатов Европы с 2021 на 2022 год. Это связано с проведением в Токио летних Олимпийских игр.