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ФИБА отменила 16 летних чемпионатов Европы

Баскетбол
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Причина и так всем очевидна.

ФИБА отменила 16 летних чемпионатов Европы
Новина українською

Совет ФИБА-Европы в связи с пандемией коронавируса принял решение отменить все 16 молодежных чемпионатов Европы в различных возрастных категориях. Турниры должны были пройти летом этого года.

В ФИБА отмечают, что все хозяева Евробаскетов-2020 в 2021 году будут иметь приоритетное право на проведение соревнований. При этом ФИБА проведет новую жеребьевку континентальных форумов.

Отметим, что Украина представлена в элитном дивизионе Евробаскета только в мужчин в категории U-20. Все остальные команды выступают в дивизионах B.

Ожидается, что в ближайшее время ФИБА официально подтвердит перенос мужского и женского чемпионатов Европы с 2021 на 2022 год. Это связано с проведением в Токио летних Олимпийских игр.

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В статье: ФИБА коронавирус
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