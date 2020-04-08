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Леброн Джеймс рассказал, чем занимается во время карантина

Баскетбол
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Баскетболист каждый день тренируется

Леброн Джеймс рассказал, чем занимается во время карантина
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Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс рассказал, как проводит время во время паузы в сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Ни дня без тренировок — регулярно занимаюсь собой. Делаю всё возможное, чтобы быть подготовленным к возобновлению сезона как физически, так и ментально. Нахожусь на регулярной связи с партнёрами по команде и тренерским штабом.

Конечно, провожу время с семьёй. Так много совместного времени бывает редко, поэтому пользуюсь возможностью изо дня в день.

Фильмы и другие развлечения — вот то, что нам нравится делать вместе", — цитирует Джеймса People.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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