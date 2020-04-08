ФИБА отменила все чемпионаты Европы

Чемпионаты Европы по баскетболу всех возрастов отменены из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Всего по решению ФИБА отменено 16 турниров в возрасте от 14 до 21 года. Все принимающие соревнования страны при желании сохранят за собой право провести турнир в 2021 году.

Отбор на юниорские чемпионаты мира 2021 года будет проходить в соответствии с рейтингом ФИБА.

В настоящий момент из-за объявленной пандемии приостановлены или отменены практически все спортивные соревнования.