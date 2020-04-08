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ФИБА отменила все чемпионаты Европы

Баскетбол
(1 голосов)

Отменено 16 турниров

ФИБА отменила все чемпионаты Европы
Новина українською

Чемпионаты Европы по баскетболу всех возрастов отменены из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Всего по решению ФИБА отменено 16 турниров в возрасте от 14 до 21 года. Все принимающие соревнования страны при желании сохранят за собой право провести турнир в 2021 году.

Отбор на юниорские чемпионаты мира 2021 года будет проходить в соответствии с рейтингом ФИБА.

В настоящий момент из-за объявленной пандемии приостановлены или отменены практически все спортивные соревнования.

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В статье: ФИБА
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