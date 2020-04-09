НБА организует турнир по H-O-R-S-E

НБА совместно с ESPN находятся на заключительной стадии переговоров по организации турнира по H-O-R-S-E, сообщает американский инсайдер Эдриан Войнаровски.

Среди действующих игроков лиги в турнире выступят Крис Пол (Оклахома), Зак ЛаВин (Чикаго) и Трэй Янг (Атланта). Также в H-O-R-S-E сыграют несколько игроков женской НБА, а также баскетболисты, которые недавно завершили карьеру.

Турниры по H-O-R-S-E трижды проходили в рамках Звездного уик-энда НБА. В последний раз в сезоне 2009-2010 чемпионом стал Кевин Дюрант. Вот как это было:

Из-за коронавируса сезон в НБА приостановлен с середины марта.