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НБА организует турнир по H-O-R-S-E

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НБА организует турнир по H-O-R-S-E
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НБА совместно с ESPN находятся на заключительной стадии переговоров по организации турнира по H-O-R-S-E, сообщает американский инсайдер Эдриан Войнаровски.

Среди действующих игроков лиги в турнире выступят Крис Пол (Оклахома), Зак ЛаВин (Чикаго) и Трэй Янг (Атланта). Также в H-O-R-S-E сыграют несколько игроков женской НБА, а также баскетболисты, которые недавно завершили карьеру.

Турниры по H-O-R-S-E трижды проходили в рамках Звездного уик-энда НБА. В последний раз в сезоне 2009-2010 чемпионом стал Кевин Дюрант. Вот как это было:

Из-за коронавируса сезон в НБА приостановлен с середины марта.

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В статье: НБА
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