Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Михайлюка уже есть знаковый момент в НБА. Сумасшедший бросок украинца против Бостона. ВИДЕО
В начале 2020 года украинский легионер Детройта со своей половины поразил кольцо легендарных Селтикс.
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