Химик продлил контракт с защитником сборной Украины

Химик из Южного договорился о продлении контракта с воспитанником команды Кириллом Марченко, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины. 22-летний атакующий защитник проведет в Химике еще как минимум один сезон.

Марченко в прошлом сезоне в рамках Суперлиги отыграл 25 матчей, набирая в среднем за игру по 10,0 очка, 1,9 подбора и 1,6 передачи.

Вице-капитан Химика недавно вызывался в расположение сборной Украины на матчи отбора на Евробаскет-2020 против Австрии и Венгрии.

Ранее UА-Футбол сообщал, что украинец Санон снова выступит в Летней лиге НБА.