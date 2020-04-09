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У игроков НБА могут отобрать часть зарплаты

Баскетбол
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ЛеБрон Джеймс и другие звезды – не исключение.

У игроков НБА могут отобрать часть зарплаты
Новина українською

Как сообщает CNBC, владельцы клубов НБА в случае заключения компенсационной сделки с профсоюзом баскетболистов лиги могут получить назад определенную часть заработной платы игроков.

В случае отмены матчей сезона 2019-2020 из-за коронавируса НБА имеет право не платить игрокам 1,08% их зарплаты за каждый несостоявшийся матч.

Некоторые звездные игроки, включая и форварда Лейкерс ЛеБрона Джеймса, должны будут вернуть часть своей зарплаты, если в НБА будет включен форс-мажорный механизм.

Ранее комиссионер НБА Адам Сильвер сообщил, что решение по судьбе текущего сезона будет принято не ранее мая.

Сезон 2019-2020 в НБА был прерван в середине марта после обнаружения коронавируса у центрового Юты Руди Гобера.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА
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