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Леброн Джеймс: Не смогу успокоиться, если у нас не получится доиграть сезон

Баскетбол
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Баскетболист хочет провести полноценный сезон

Леброн Джеймс: Не смогу успокоиться, если у нас не получится доиграть сезон
Новина українською

Звезда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс признался, что не сможет смириться с ситуацией, при которой сезон-2019/2020 завершится досрочно.

"Безопасность, конечно, превыше всего. Но я не думаю, что смогу найти успокоение в ситуации, если у нас не получится доиграть сезон", – приводит слова Джеймса журналист Марк Медина в "Твиттере".

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Леброн принял участие в 60 матчах, набирая 25,7 очка, совершая 7,9 подбора и отдавая 10,6 результативной передачи за 34 минуты 54 секунды игрового времени.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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