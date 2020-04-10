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Михайлюк может стать гражданином США
Защитник сборной Украины заговорил о смене гражданства.
В прямом эфире в Instagram у тренера Черкасских Мавп Максима Михельсона Святослав Михайлюк рассказал о своем отношении к смене гражданства.
"Возможно, получу гражданство США. Если останусь тут жить, то почему бы и нет", - отметил защитник Детройта.
Михайлюк в своем втором сезоне в НБА в среднем за игру набирает по 9,0 очка, 1,9 подбора и 1,9 передачи.
Ранее Святослав Михайлюк рассказал, как в НБА планируют спасти сезон.
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