Официально: Евробаскет-2021 перенесен на год вперед

Международная федерация баскетбола на официальном уровне сообщила, что в связи с переносом Олимпийских игр в Токио на 2021 год Евробаскет-2021 отложен на 2022 год. Турнир пройдет с 1 по 18 сентября.

В 2021 году Евробаскет с 2 по 19 сентября должны были принять Германия, Грузия, Чехия и Италия. ФИБА не уточняет, сохранили ли эти страны право на проведение чемпионата Европы.

Напомним, сборная Украины под руководством Айнарса Багатскиса на старте отбора на Евробаскет-2021 на выезде обыграла Австрию и дома уступила Венгрии.