  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Официально: Евробаскет-2021 перенесен на год вперед
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Евробаскет-2021 перенесен на год вперед

Баскетбол
(1 голосов)

ФИБА обновила календарь международных турниров.

Официально: Евробаскет-2021 перенесен на год вперед
Новина українською

Международная федерация баскетбола на официальном уровне сообщила, что в связи с переносом Олимпийских игр в Токио на 2021 год Евробаскет-2021 отложен на 2022 год. Турнир пройдет с 1 по 18 сентября.

В 2021 году Евробаскет с 2 по 19 сентября должны были принять Германия, Грузия, Чехия и Италия. ФИБА не уточняет, сохранили ли эти страны право на проведение чемпионата Европы.

Напомним, сборная Украины под руководством Айнарса Багатскиса на старте отбора на Евробаскет-2021 на выезде обыграла Австрию и дома уступила Венгрии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евробаскет-2021 коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...