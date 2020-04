Последняя книга Брайанта стала бестселлером

Как сообщает Associated Press, книга Уэсли Кинга «The Wizenard Series: Season One», написанная в соавторстве с пятикратным чемпионом НБА Кобе Брайантом дебютирует на первой стройке в списке бестселлеров The New York Times.

Творение Кинга и Брайанта также возглавляет рейтинг лучших детских книг по версии Amazon.

Изданием книги Брайанта занималась студия Granity Studios, которая несколько лет назад выпустила короткометражный мультипликационный фильм баскетболиста «Дорогой баскетбол», удостоенный Оскара.

Коби Брайант погиб 26 января в авиакатастрофе. На борту самолета также находилась его 13-летняя дочь и еще семь человек.

