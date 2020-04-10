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Михельсон: Все смотрели на размах рук Михайлюка, но не посмотрели, насколько точно эти руки бросают

Баскетбол
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Тренер украинца рассказал о переходе украинца в НБА

Михельсон: Все смотрели на размах рук Михайлюка, но не посмотрели, насколько точно эти руки бросают
Новина українською

Главный тренер "Черкасских Мавп" Максим Михельсон рассказал, благодаря чему нынешний атакующий защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк добился успеха в НБА.

"Мы долго принимали решение, идти ли Святу в НБА через Европу. Мы изначально поставили цель — и я это постоянно говорю детям. Не план "Б", не план "С" — это для слабаков. Одна цель! Мы со Святом изначально наметили цель попасть в НБА в 14-15 лет, когда уже можно было говорить о наличии таланта, об антропометрии, которая соответствует. У Свята рост 6.8 дюйма и недостаточно широкий размах рук. На эти сантиметры скауты смотрели, кривясь. Некоторые отбросили вариант выбора его на драфте именно по этой причине, после чего и сейчас кусают локти, что не выбрали Свята в первом раунде. Они посмотрели на размах рук, но не посмотрели, насколько точно эти руки бросают.

Мы стремились к одной цели — НБА. Путь может быть разным: ехать в Европу или остаться в Украине и пытаться отсюда попасть на драфт или через колледж. Колледж был самым опасным вариантом, ведь ни один европейский игрок на позиции Свята не попал из колледжа в НБА. Это был рискованный путь, но мы его выбрали, сопровождали Свята, помогали. Было много подводных камней и нужно это учитывать".

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В статье: Максим Михельсон
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Источник:
XSport.ua
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