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Руководство чемпионата Италии по баскетболу договорилось о сокращении зарплат
Однако эта договоренность коснется не всех
Руководство чемпионата Италии по баскетболу достигло договорённости с ассоциациями игроков и тренеров о сокращении заработной платы, сообщает Sportando.
Сообщается, что стороны договорились о снижении заработных плат на 20%, если сумма по контракту свыше € 50 тыс. Если сумма контракта от € 30 тыс. до € 50 тыс., то сокращение зарплаты составит 7,5%. Остальным зарплаты не будут урезаны.
Кроме того клубы могут сами определять размер сокращения зарплат игрокам и тренерам.
Напомним, 7 апреля стало известно, что чемпионат Италии по баскетболу сезона-2019/2020 досрочно завершён из-за пандемии коронавируса.