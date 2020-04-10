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Майк Тайсон: Я бы не победил Мухаммеда Али
Майк поделился эмоциями от победы в виртуальном турнире WBSS
Легендарный боксер Майк Тайсон сравнил себя с лучшим боксером всех времен по версии журнала The Ring Мухаммедом Али.
В интервью Yahoo Sports боксер признался, что вопреки своей победе над Али в виртуальном турнире WBSS, он уверен, что в жизни бы исход боя сложился иначе.
"Это все фантазия. В виртуальности я может и победил, но в реальном бою я не выиграл бы. Али – величайший боксер в истории".
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