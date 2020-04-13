Баскетбол
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В НБА определились полуфиналисты турнира по H-O-R-S-E
Два из четырех действующих игроков лиги выбыли в 1/4 финала.
Разыгрывающий Атланты Трэй Янг в четвертьфинале был слабее чемпиона НБА-2004 с Детройтом Чонси Биллапса.
Крис Пол из Оклахомы проиграл Элли Куигли, которой на старте соревнования удался невероятный бросок сидя на полу с отскоком от щита.
Защитнику Чикаго Заку ЛаВину удалось перебросать легенду Бостона Пола Пирса.
Наконец, Майк Конли (Юта) броском из-за щита выиграл дуэль у экс-игрока женской НБА Тамики Кэтчингс.
Полуфиналы и финал турнир НБА по H-O-R-S-E пройдут 16 апреля.
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