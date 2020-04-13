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В НБА определились полуфиналисты турнира по H-O-R-S-E

Баскетбол
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Два из четырех действующих игроков лиги выбыли в 1/4 финала.

В НБА определились полуфиналисты турнира по H-O-R-S-E
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Разыгрывающий Атланты Трэй Янг в четвертьфинале был слабее чемпиона НБА-2004 с Детройтом Чонси Биллапса.

Крис Пол из Оклахомы проиграл Элли Куигли, которой на старте соревнования удался невероятный бросок сидя на полу с отскоком от щита.

Защитнику Чикаго Заку ЛаВину удалось перебросать легенду Бостона Пола Пирса.

Наконец, Майк Конли (Юта) броском из-за щита выиграл дуэль у экс-игрока женской НБА Тамики Кэтчингс.

Полуфиналы и финал турнир НБА по H-O-R-S-E пройдут 16 апреля.

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В статье: НБА Трэй Янг
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