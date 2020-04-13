НБА разрабатывает 25-дневный сценарий возобновления сезона

В НБА готовят 25-дневный план возобновления сезона 2019-2020, сообщает инсайдер ESPN Брайант Уиндхорст.

После наступления спада пандемии коронавируса игроки 11 дней будут тренироваться в индивидуальном режиме, а затем пройдут 14 дней тренировочных лагерей со своими командами.

Таким образом, с момента отступления COVID-19 до первого матча в НБА пройдет еще как минимум 3-4 недели.

Сезон в НБА был прерван в середине марта после обнаружения коронавируса у центрового Юты Руди Гобера. Позже жертвами пандемии стали игроки Лейкерс, Бруклина и Детройта.