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НБА разрабатывает 25-дневный сценарий возобновления сезона

Баскетбол
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Но не все зависит от чиновников и игроков.

НБА разрабатывает 25-дневный сценарий возобновления сезона
Новина українською

В НБА готовят 25-дневный план возобновления сезона 2019-2020, сообщает инсайдер ESPN Брайант Уиндхорст.

После наступления спада пандемии коронавируса игроки 11 дней будут тренироваться в индивидуальном режиме, а затем пройдут 14 дней тренировочных лагерей со своими командами.

Таким образом, с момента отступления COVID-19 до первого матча в НБА пройдет еще как минимум 3-4 недели.

Сезон в НБА был прерван в середине марта после обнаружения коронавируса у центрового Юты Руди Гобера. Позже жертвами пандемии стали игроки Лейкерс, Бруклина и Детройта.

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В статье: НБА коронавирус
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