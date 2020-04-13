Четыре года назад Брайант набрал 60 очков в последнем матче в карьере. ВИДЕО

13 апреля 2016 года Коби Брайант в родном Лос-Анджелесе устроил невероятный прощальный концерт. Пятикратный чемпион НБА в матче с Ютой набрал 60 очков (22 из 50 с игры, 6 из 21 трехочковых, 10 из 12 с линии штрафных) и стал единственным инициатором победного камбэка Лейкерс (101:96).

60 очков Брайанта – самый результативный перформанс в истории НБА в прощальных матчах. И есть подозрение, что этот рекорд переживет еще ни одно поколение.

Коби Брайант погиб 26 января после крушения вертолета. На борту с легендой НБА находилась его 13-летняя дочь и еще семь человек.