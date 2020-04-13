Пустовой признался, что в НБА ему больше не попасть

Артем Пустовой считает, что свой шанс поиграть в НБА он уже упустил.

"Думаю, все, поезд ушел. Да, изначально был интерес, когда я еще играл в Обрадойро, когда я только пришел в Барселону также, но сейчас, думаю, этот интерес упал.

Я два года просидел на скамейке. Кто захочет подписать игрока, который два года не играл. Летом мне 28 уже стрельнет", - сказал бигмэн Барселоны.

В 2017 году после успешного выступления Пустового на Евробаскете Артем признавался, что за ним следят Сан-Антонио и Бостон, однако развития эта история не получила.

Пустовой в сезоне 2019-2020 провел всего шесть матчей. В среднем за игру бывший игрок Химика набирает по 5,4 очка.

Действующий контракт Артема Пустового с Барселоной рассчитан до лета 2021 года.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Пустовому существенно урезали зарплату в Барселоне.