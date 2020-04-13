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Чикаго Буллз уволил генерального менеджера, который проработал в клубе 22 года

Баскетбол
(1 голосов)

Он не будет задействован в какой-либо другой роли

Чикаго Буллз уволил генерального менеджера, который проработал в клубе 22 года
Новина українською

Клуб НБА "Чикаго Буллз" объявил об уходе с поста генерального менеджера Гара Формана. Специалист покинет клуб, он не будет задействован в какой-либо другой роли.

Форман проработал в "Буллз" 22 года. В течение 10 лет он был генеральным менеджером клуба. В 2011 году его признали генменеджером года в НБА.

Напомним, что управление Национальной баскетбольной ассоциации приостановило регулярный сезон из-за коронавируса.

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В статье: Чикаго Буллз Гар Форман
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