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Чикаго Буллз уволил генерального менеджера, который проработал в клубе 22 года
Он не будет задействован в какой-либо другой роли
Клуб НБА "Чикаго Буллз" объявил об уходе с поста генерального менеджера Гара Формана. Специалист покинет клуб, он не будет задействован в какой-либо другой роли.
Форман проработал в "Буллз" 22 года. В течение 10 лет он был генеральным менеджером клуба. В 2011 году его признали генменеджером года в НБА.
Напомним, что управление Национальной баскетбольной ассоциации приостановило регулярный сезон из-за коронавируса.
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