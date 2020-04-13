Чикаго Буллз уволил генерального менеджера, который проработал в клубе 22 года

Клуб НБА "Чикаго Буллз" объявил об уходе с поста генерального менеджера Гара Формана. Специалист покинет клуб, он не будет задействован в какой-либо другой роли.

Форман проработал в "Буллз" 22 года. В течение 10 лет он был генеральным менеджером клуба. В 2011 году его признали генменеджером года в НБА.

Напомним, что управление Национальной баскетбольной ассоциации приостановило регулярный сезон из-за коронавируса.