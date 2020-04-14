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Мать звезды НБА умерла из-за коронавируса
Главная баскетбольная лига мира скорбит.
Клуб НБА Миннесота Тимбервулвз официально подтвердил, что накануне не стало матери Карла-Энтони Таунса. Женщина на протяжении 20 дней боролась с коронавирусом, но преодолеть пандемию ей все же не удалось.
April 13, 2020
В НБА первый случай коронавируса был зафиксирован у центрового Юты Руди Гобера. Позже COVID-19 проник в ряды Детройта, Лейкерс и Бруклина.
Сезон в НБА приостановлен с середины марта.
Ранее UA-Футбол сообщал, что в НБА разработали план по возобновлению сезона 2019-2020.
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