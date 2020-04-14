Мать звезды НБА умерла из-за коронавируса

Клуб НБА Миннесота Тимбервулвз официально подтвердил, что накануне не стало матери Карла-Энтони Таунса. Женщина на протяжении 20 дней боролась с коронавирусом, но преодолеть пандемию ей все же не удалось.

В НБА первый случай коронавируса был зафиксирован у центрового Юты Руди Гобера. Позже COVID-19 проник в ряды Детройта, Лейкерс и Бруклина.

Сезон в НБА приостановлен с середины марта.

Ранее UA-Футбол сообщал, что в НБА разработали план по возобновлению сезона 2019-2020.