Однажды Печеров набрал 10 очков за четверть в матче с легендарным Бостоном. ВИДЕО

4 ноября 2009 года Алексей Печеров в Миннесоте провел свой самый результативный матч в карьере, набрав 24 очка против действующего чемпиона НБА – Бостон Селтикс.

В решающей четверти украинец поймал кураж и начал забивать один мяч за другим, но спасти свою команду от поражения ему все же не удалось (90:92).

За три года в НБА Алексей Печеров в составе Вашингтона и Миннесоты провел 111 матчей, набирая в среднем за игру по 3,9 очка и 2,4 подбора.