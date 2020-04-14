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Однажды Печеров набрал 10 очков за четверть в матче с легендарным Бостоном. ВИДЕО
Звездный отрезок в карьере украинца в НБА.
4 ноября 2009 года Алексей Печеров в Миннесоте провел свой самый результативный матч в карьере, набрав 24 очка против действующего чемпиона НБА – Бостон Селтикс.
В решающей четверти украинец поймал кураж и начал забивать один мяч за другим, но спасти свою команду от поражения ему все же не удалось (90:92).
За три года в НБА Алексей Печеров в составе Вашингтона и Миннесоты провел 111 матчей, набирая в среднем за игру по 3,9 очка и 2,4 подбора.
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