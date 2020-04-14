Михайлюк рассказал, как поднять уровень баскетбола в Украине

Своим мнением о развитии баскетбола в Украине защитник Детройта Святослав Михайлюк поделился во время прямого эфире в Instagram с тренером Черкасских Мавп Максимом Михельсоном.

"Сборной Украины нужно собрать очень хорошую команду и начать выигрывать. Мне кажется, это поднимет уровень и интерес не только у игроков, а и у болельщиков.

Нужно открывать школы и академии, которые собирают детей в одном месте с детского возраста, как я начинал, с 9 лет. Мы не просто три раза в неделю занимались баскетболом, мы работали два раза в день — перед и после школы. Если у меня не получалось приходить на тренировки ко всем, вы приезжали ко мне в школу, и мы тренировались с 7 до 8:30 утра. Это все должно начинаться с малого возраста и относиться к этому нужно более профессионально", - сказал Михайлюк.

Святослав Михайлюк в своем втором сезоне в НБА в среднем за игру набирает по 9,0 очка, 1,9 подбора и 1,9 передачи.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Святослав Михайлюк может стать гражданином США.