Уэстбрук купил для школьников 650 компьютеров

Разыгрывающий клуба НБА "Хьюстон Рокетс" Расселл Уэстбрук купил 650 компьютеров для школьников, которые в период самоизоляции вынуждены обучаться дистанционно.

"Рассел доказывает, почему он является чемпионом на площадке и вне её пределов. Это пожертвование станет переломным моментом для многих школьников и их семей, которые переживают последствия кризиса, связанного с COVID-19", – приводит слова мэра Хьюстона Сильвестра Тёрнера ESPN.

Из-за пандемии коронавируса Национальная баскетбольная ассоциация приостановила сезон.