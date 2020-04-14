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Уэстбрук купил для школьников 650 компьютеров

Баскетбол
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Школьники Хьюстона смогут работать за новыми ПК

Уэстбрук купил для школьников 650 компьютеров
Новина українською

Разыгрывающий клуба НБА "Хьюстон Рокетс" Расселл Уэстбрук купил 650 компьютеров для школьников, которые в период самоизоляции вынуждены обучаться дистанционно.

"Рассел доказывает, почему он является чемпионом на площадке и вне её пределов. Это пожертвование станет переломным моментом для многих школьников и их семей, которые переживают последствия кризиса, связанного с COVID-19", – приводит слова мэра Хьюстона Сильвестра Тёрнера ESPN.

Из-за пандемии коронавируса Национальная баскетбольная ассоциация приостановила сезон.

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В статье: Хьюстон Рокетс Рассел Уэстбрук
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