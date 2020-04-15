Кравцов оценил перспективы Леня и Михайлюка в НБА

Бывший центровой Финикса и Детройта Вячеслав Кравцов считает, что у Святослава Михайлюка больше шансов задержаться в НБА.

"В этом сезоне Сакраменто близко подобрались к плей-офф, и было бы круто, если бы они влезли туда. Но в первую очередь нам и Леню нужно думать о его карьере.

Ему нужно закрепиться в новом коллективе. Он старается, что-то получается. Но, чтобы получить контракт на следующий год в этой команде, или в какой-нибудь другой, ему нужно очень сильно провести остаток сезона. Потому что положение у него шаткое было после обмена.

Всегда после обмена нужно показать, что ты еще чего-то стоишь, что ты в новом месте тоже можешь приносить пользу.

У Михайлюка немного проще ситуация, чем у Леня. Он очень удачно провел отрезок сезона. Показал солидные игры. Поскольку он еще молодой, на него будут делать ставку в последующие года", - сказал Кравцов.

Контракт Алексея Леня с Сакраменто истекает в конце сезона 2019-2020. Действующее соглашение Святослава Михайлюка с Детройтом рассчитано до лета 2021 года.