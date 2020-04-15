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Год назад в НБА произошел крупнейший камбэк в истории плей-офф

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Причем пострадал действующий чемпион лиги.

Год назад в НБА произошел крупнейший камбэк в истории плей-офф
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Голден Стэйту не прогнозировали никаких проблем в серии первого раунда плей-офф против Клипперс – и статус явного фаворита негативно сказался на настрое команды Стива Керра. Во втором матче действующие чемпионы НБА позволили гостям из Лос-Анджелеса сделать то, о чем болельщики будут говорить еще долгие годы.

В середине третьей четверти преимущество Голден Стэйта достигло максимальной отметки – после «энд-вана» от Кевина Дюранта хозяева ушли в отрыв на 31 очко (94:63). До конца 12-минутки Клипперс сократили отставание до 14 баллов, а в решающей четверти настреляли еще 41 очко и добили Голден Стэйт после ключевого трехочкого от Лэндри Шэмета.

Главными героями того памятного матча стали резервисты Клипперс – Лу Уильямс и Монтрелл Харрелл на двоих набрали 61 очко и реализовали 22 из 31 броска с игры.

Голден Стэйт все же выиграл ту серию с Клипперс в шести матчах, дошел до финала НБА и уступил Торонто.

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В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Голден Стэйт
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