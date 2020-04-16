Пять победных плей-офф Коби Брайанта: от три-пита с Шаком к реваншу с Бостоном

Оригинал статьи – Дейв Макменамин, ESPN

Перевод и адаптация – Иван Мартынов, UA-Футбол

ESPN оценил каждый из пяти чемпионских плей-офф в карьере Коби Брайанта без привязки к выступлениям легенды Лейкерс в регулярном чемпионате.

2002: Финальная глава три-пита

Статистика Брайанта в плей-офф: 26,6 очка, 5,8 подбора, 4,6 передачи и 1,4 перехвата в среднем за игру.

Путь Лейкерс к титулу: 1-й раунд: Портленд (3:0); 2-й раунд: Сан-Антонио (4:1); Финал конференции – Сакраменто (4:3); Финал НБА – Нью-Джерси (4:0).

Плей-офф 2002 года Брайант провел на очень стабильном уровне – у него не было ни одной игры с менее чем 19 очками и ни одной с более чем 36. Его постсезонный максимум пришелся на третью игру Финала против Нью-Джерси – Лейкерс выиграли со счетом 106:103 и расчистили путь к титулу, а Брайант за 45 минут набрал 36 очков (14 из 23 с игры, 7 из 10 с линии штрафных).

Наиболее заслуживающей внимание серией является финал Западной конференции против Сакраменто, когда Лейкерс отыгрались со счета 2:3 и продолжили погоню за три-питом после победы в седьмом матче. В кульминационные моменты серии Брайант был на высоте – суммарно Коби за 97 минут набрал 61 очко, собрал 21 подбор и раздал 12 ассистов.

Тем не менее, успех Лейкерс в серии с Сакраменто, возможно, в большей степени связан с противоречивым судейством в шестом матче и полным провалом Кингз в седьмой игре, когда Майк Бибби, Предраг Стоякович и остальные выбросили 2 из 20 трехочковых и 16 из 30 с линии штрафных.

2000: Первый титул

Статистика Брайанта в плей-офф: 21,1 очка, 4,4 передачи и 1,5 перехвата в среднем за игру.

Путь Лейкерс к титулу: 1-й раунд: Сакраменто (3:2); 2-й раунд: Финикс (4:1); Финал конференции – Портленд (4:3); Финал НБА – Индиана (4:2).

Вы никогда не забудете свой первый титул. Прежде, чем Брайант с первого же голосования был утвержден в Зал славы, он был просто Брайантом – двукратным участником Матчей всех звезд, который как бы напоминал вам Майкла Джордана. В течение плей-офф 2000 года он показал, какой легендой станет в будущем.

Конечно, самый памятный момент того плей-офф в исполнении Брайанта произошел в 7-м матче финала конференции против Портленда, когда Коби в решающий момент выдал идеальную передачу на аллей-уп для Шакила О’Нила, бросок которого поставил точку в успешном камбэке Лейкерс в четвертой четверти. Но свою самую большую игру Коби выдал в четвертом матче Финала в Индианаполисе.

У Брайанта было сильнее растяжение лодыжки (позже Джален Роуз признается, что намеренно поставил свою ногу именно в то место, куда Коби приземлился после броска со средней дистанции), из-за которого он пропустил большую часть второго матча и не вышел на площадку в третьей игре. Но в четвертом матче 21-летняя супервезда Лейкерс был невероятен – он набрал 28 очков (14 из 27 с игры), раздал 5 передач и поставил 2 блок-шота, а Лейкерс выиграли 120:118 и повели 3:1 в серии с Индианой.

Если бы Пэйсерс удалось сделать 2:2, кто знает, смогли ли бы Брайант и О’Нил привести Лейкерс к три-питу. А может Реджи Миллер в том году взял бы свой единственный перстень.

Как бы то ни было, после провала в пятой игре (всего 8 очков и 4 из 20 с игры) Брайант в шестом матче собрал дабл-дабл (26+10 подборов) и выиграл свой первый титул.

2001: Почти идеально

Статистика Брайанта в плей-офф: 29,4 очка, 7,3 подбора, 6,1 передачи и 1,6 перехвата в среднем за игру.

Путь Лейкерс к титулу: 1-й раунд: Портленд (3:0); 2-й раунд: Сакраменто (4:0); Финал конференции – Сан-Антонио (4:0); Финал НБА – Филадельфия (4:1).

Лейкерс провели самый доминирующий плей-офф в истории НБА – команда Фила Джексона оформила три «свипа» и выиграла 15 матчей из 16, а в финале Брайант огорчил родной город и персонально Аллена Айверсона, с которым пришел в НБА в один год.

Финал против Филадельфии Брайант начал плохо – Сиксерс сразу же взяли игру в Лос-Анджелесе (107:101), а Коби набрал только 15 очков и выбросил 7 из 22 с игры. В двух следующих матчах Брайант позволил себе отдохнуть только 33 секунды – он набрал 31 и 32 очка соответственно, а Лейкерс выиграли обе игры и без проблем довели чемпионскую серию до победной концовки. Примечательно, что после двух мощных игр в плане скоринга Брайант в заключительных играх финала меньше бросал, но все равно оставался чрезвычайно продуктивным – в четвертом матче ему не хватило всего одной передачи до трипл-дабла (19+10 подборов+9 передач), а в пятой игре он собрал всего на один подбор меньше, чем у Шака (26+12 подборов+6 передач).

В том же плей-офф Брайант в третьем матче серии с Сакраменто за 48 минут набрал 48 очков и собрал 16 подборов. Затем Коби в первой игре финала конференции против Сперс за 46 минут и 53 секунд отгрузил в корзину команды Грегга Поповича 45 очков. Единственное, что сделало блеск 22-летнего Брайанта менее впечатляющим, так это то, что О'Нил на том этапе карьеры Коби абсолютно разрушал оборону любого противника.

2009: Первый без Шака

Статистика Брайанта в плей-офф: 30,2 очка, 5,3 подбора, 5,5 передачи и 1,7 перехвата в среднем за игру.

Путь Лейкерс к титулу: 1-й раунд: Юта (4:1); 2-й раунд: Хьюстон (4:3); Финал конференции – Денвер (4:2); Финал НБА – Орландо (4:1).

В середине сезона 2007-2008 Брайант потребовал обмена, если Лейкерс не построят вокруг него конкурентную команду. Озерные приобрели бигмена Мемфиса Пау Газоля – и это был именно тот человек, в котором нуждался Брайант. Эффект после обмена Газоля был незамедлительным – Лейкерс, несмотря на потерю из-за травмы колена центрового Эндрю Байнума, в 2008-м дошли до финала, проиграв Бостону в шести матчах. А затем Брайант пошел на победную серию.

Для начала Коби на Олимпиаде в Пекине привел сборную США к золотым медалям. Затем Брайант в регулярном сезоне сыграл все 82 игры и помог Лейкерс выиграть Западную конференцию с показателем 65-17. И на закуску он взял четвертый перстень, сломив в финале Орландо с Дуайтом Ховардом.

«Мне больше не нужно слушать эту критику – эту идиотскую критику. Больше не нужно», - сказал Брайант на пресс-конференции после игры, имея в виду вопрос о том, сможет ли он выиграть титул без О’Нила. В решающей серии с Орландо «Черная Мамба» в среднем за игру набирал по 32,4 очка и 7,4 передачи и впервые стал самым ценным игроком финала НБА.

2010: Последний забег

Статистика Брайанта в плей-офф: 29,2 очка, 6,0 подбора, 5,5 передачи и 1,3 перехвата в среднем за игру.

Путь Лейкерс к титулу: 1-й раунд: Оклахома (4:2); 2-й раунд: Юта (4:0); Финал конференции – Финикс (4:2); Финал НБА – Бостон (4:3).

Брайант вошел в плей-офф 2010 года с переломом указательного пальца правой руки и проблемным правым коленом, из которого трижды пришлось сливать жидкость в промежуток между первым раундом и концовкой финала. Сыграв 23 из максимально возможных 28 постсезонных игр, он поднял и трофей Ларри О'Брайена, и награду Билла Рассела (MVP Finals), одолев в чемпионской серии Бостон и тем самым оформив величайшее достижение в своей карьере.

В карьере Брайанта были плей-офф и с более внушительной персональной статистикой, а в истории Лейкерс были и более доминирующие походы за чемпионством. Но ни у кого не было такой драмы и такого расцвета усилий, как у Брайанта в 2010 году.

В первом раунде против Оклахомы, у которой было три будущих MVP в лице Кевина Дюранта, Джеймса Хардена и Рассела Уэстбрука, Брайант в третьей и четвертой играх суммарно набрал всего 25 очков. Тренер Лейкерс Фил Джексон ограничивал минуты Коби из-за состояния его колена. Лидер Озерных перезагрузился и набрал 30 или более очков в шести следующих играх, что позволило Лейкерс пройти Оклахому и всухую разобраться с Дероном Уильямсом и его Ютой, а затем выдал 40-очковый перформанс в первом матче финала конференции против Стива Нэша и Финикса.

Брайант закрыл Санс на выезде в шестой игре, набрав 37 очков в матче, который редко всплывает при обсуждении величайших игр в карьере легенды Лейкерс. Похоронный джампер Коби через Гранта Хилла и последовавший за ним легкий шлепок тренера Финикса Элвина Джентри…Это классика.

В финале плей-офф Брайант взял реванш у Кевина Гарнетта, Пола Пирса, Рэя Аллена, Рэджона Рондо и компании за то избиение, которое Бостон организовал для него в шестой игре финала в 2008 году. В решающем матче серии Коби выбросил только 6 из 24 с игры, но собрал 15 подборов и отдал ключевой ассист Рону Артесту («Коби передал мне мяч!!!») на трехочковый за 61 секунду до конца финальной четверти.

Прыгающий после победы на стол Коби Брайант, черная чемпионская бейсболка, вздернутая на голове, конфетти падают вниз, вытянутые руки во время празднования, – это неизгладимый образ его замечательной карьеры.