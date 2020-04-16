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Звезда НБА обеспечит 600 семей продуктами

Баскетбол
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Джеймс Харден поможет простым американцам.

Звезда НБА обеспечит 600 семей продуктами
Новина українською

Как сообщает Clutch Points, Харден в сотрудничестве с одной из сетей супермаркетов Хьюстона в течение 8 недель будет снабжать продуктами 600 семей, которые пострадали от кризиса в США, вызванного пандемией коронавируса.

"До тех пор пока вакцина не создана, а распространение коронавируса не замедляется, помощь от таких людей, как Джеймс Харден, имеет решающее значение. Игроки НБА также поощряют изоляцию и социальное дистанцирование", - пишет американская пресса.

Джеймс Харден в сезоне 2019-2020 в среднем за игру набирает по 34,4 очка, 6,4 подбора и 7,4 передач, а Хьюстон на момент приостановки сезона в регулярном чемпионате с показателем 40-24 уверенно находится в зоне плей-офф от Западной конференции.

Ранее UA-Футбол сообщал, что одноклубник Джеймса Хардена приобрел 650 компьютеров для школьников Хьюстона.

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В статье: НБА Джеймс Харден Хьюстон Рокетс
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