Баскетбол
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Евролига вернет деньги за билеты на Финал четырех
С таким заявлением выступило руководство лиги
Евролига вернет деньги болельщикам за билеты, которые были приобретенные на матчи Финала четырех.
Отмечается, что в случае возобновления сезона болельщики, купившие билеты, сохранят приоритет при покупке новых билетов.
Напомним, Финал четырех должен был пройти в Кельне (Германия) с 22-го по 24-е мая, но будет перенесен из-за пандемии коронавируса
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