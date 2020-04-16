Евролига вернет деньги за билеты на Финал четырех

Евролига вернет деньги болельщикам за билеты, которые были приобретенные на матчи Финала четырех.

Отмечается, что в случае возобновления сезона болельщики, купившие билеты, сохранят приоритет при покупке новых билетов.

Напомним, Финал четырех должен был пройти в Кельне (Германия) с 22-го по 24-е мая, но будет перенесен из-за пандемии коронавируса