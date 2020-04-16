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Евролига вернет деньги за билеты на Финал четырех

Баскетбол
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С таким заявлением выступило руководство лиги

Евролига вернет деньги за билеты на Финал четырех
Новина українською

Евролига вернет деньги болельщикам за билеты, которые были приобретенные на матчи Финала четырех.

Отмечается, что в случае возобновления сезона болельщики, купившие билеты, сохранят приоритет при покупке новых билетов.

Напомним, Финал четырех должен был пройти в Кельне (Германия) с 22-го по 24-е мая, но будет перенесен из-за пандемии коронавируса

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В статье: Евролига
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