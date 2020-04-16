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Голден Стэйт мог обменять Карри и Томпсона

Баскетбол
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Дело было в 2011 году

Голден Стэйт мог обменять Карри и Томпсона
Новина українською

Руководство "Голден Стэйт Уорриорз" в 2011 году рассматривало возможность приобретения разыгрывающего защитника Криса Пола, который на тот момент защищал цвета "Нью-Орлеан Хорнетс", сообщает Essentialy Sports.

Ради контракта с Полом в калифорнийском клубе были готовы расстаться со Стефеном Карри, Клэем Томпсоном и Экпе Юдо.

Пол был согласен на переход, но предупредил руководство "Уорриорз", что по истечении контракта выйдет на рынок свободных агентов. В результате "Голден Стэйт" отказался от сделки.

Впоследствии Стефен Карри и Клэй Томпсон стали лидерами коллектива и привели команду к трём титулам. 34-летний Пол выступает в составе "Оклахома-Сити Тандер" и считается одним из самых талантливых игроков своего поколения, кому пока так и не удалось завоевать звание чемпиона.

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В статье: Стефен Карри Голден Стейт Уорриорз Крис Пол Клэй Томпсон карри
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