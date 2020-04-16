В Феррари начнут сезон с обновленным двигателем

Руководство "Феррари" планирует начать сезон-2020 с обновлённой силовой установкой, сообщает Scuderia Fans.

Отмечается, что ещё до закрытия базы в "Скудерии" успели поработать над обновлённой версией двигателя. Когда команде будет позволено вновь приступить к работе, ей останется провести лишь тестовые испытания и получить омологацию. Таким образом, "Феррари" может рассчитывать, что к июлю мотор будет готов к эксплуатации.

Напомним, сезон Формулы-1 может стартовать на Гран-при Австрии, 7 июля.