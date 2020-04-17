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В НБА определился чемпион турнира по H-O-R-S-E

Баскетбол
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Майк Конли из Юты выиграл бросковый турнир.

В НБА определился чемпион турнира по H-O-R-S-E
Новина українською

В полуфинале Конли победил чемпиона НБА-2004 с Детройтом Чонси Биллапса, а в финале разобрался с лидером Чикаго Заком ЛаВином.

Решающее очко плеймейкер Юты взял после того, как смог забросить мяч с другой стороны щита. Что касается ЛаВина, то защитник Буллз выполнил всего два броска, которые не удалось повторить его сопернику.

Спонсор турнира НБА по H-O-R-S-E компания State Farm пожертвует 200 тысяч долларов на борьбу с пандемией коронавируса.

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В статье: НБА Юта Джаз
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