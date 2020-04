В НБА определился чемпион турнира по H-O-R-S-E

В полуфинале Конли победил чемпиона НБА-2004 с Детройтом Чонси Биллапса, а в финале разобрался с лидером Чикаго Заком ЛаВином.

Решающее очко плеймейкер Юты взял после того, как смог забросить мяч с другой стороны щита. Что касается ЛаВина, то защитник Буллз выполнил всего два броска, которые не удалось повторить его сопернику.

???? NBA HORSE Challenge ????@MCONLEY10 defeats @ZachLaVine in the Finals to become Champion of the NBA Horse Challenge presented by State Farm on ESPN! pic.twitter.com/X8BPW6gphT