Лучшей спортивной фотографией года стал бросок в НБА

Победителем международного конкурса World Press Photo в номинации «Спорт» стал снимок фотографа Торонто Рэпторс Марка Блинча.

На лучшей фотографии года изображена реакция Кавая Леонарда и других игроков на победный бросок в седьмом матче второго раунда плей-офф 2019 года между Торонто и Филадельфией.

