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Форвард Нью-Йорка пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом

Баскетбол
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Канадец сделал вклад в противостояние человечества с COVID-19.

Форвард Нью-Йорка пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом
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На борьбу с коронавирусом в Нью-Йорке и Канаде 19-летний форвард Никс Ар Джей Барретт пожертвовал 250 тысяч долларов, сообщает Talkbasket.net.

На деньги Барретта медики получили средства индивидуальной защиты (маски, халаты, одноразовые комбинезоны). Кроме того, Барретт вместе с компанией Puma подарил 1000 пар кроссовок и тапочек медицинским учреждениям Нью-Йорка и Канады.

Отметим, что по контракту новичка за первый сезон в НБА Барретт, выбранный на драфте 2019 года под третьим номером, заработает 7,8 миллиона долларов.

Ар Джей Барретт в сезоне 2019-2020 в среднем за игру набирает по 14,3 очка, 5,0 подбора и 2,6 передачи.

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В статье: НБА Нью-Йорк Никс коронавирус
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